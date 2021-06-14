Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Субсидии по 15 тысяч тенге за каждого интуриста получат туроператоры в Казахстане

Автор:  
Акбота Кузекбай
14 Июня 2021, 17:43
Субсидии по 15 тысяч тенге за каждого интуриста получат туроператоры в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Субсидии за каждого иностранного туриста в рамках развития въездного туризма получат казахстанские туроператоры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день работа казахстанских туроператоров направлена больше на выездной туризм. Теперь для того, чтобы стимулировать работу туроператоров по въездному туризму, на основе международного опыта внедряется субсидирование туроператоров за каждого иностранного туриста в размере 15 000 тенге. Предлагаемая система субсидирования будет мотивировать туроператоров развивать пакетные продажи со сроком пребывания иностранных туристов не менее пяти дней», - сказал председатель Комитета индустрии туризма Минкультуры и спорта РК Дастан Рыспеков в ходе брифинга в СЦК.

«Они будут зарабатывать как на туристе, так и получат своего рода «вознаграждение» от государства в виде субсидии. К примеру, если туроператор привезет в Казахстан в составе турпакета 1 тысячу иностранцев, он получит от государства 15 млн тенге», - добавил председатель Комитета.

Он отметил, что полученные средства туроператоры смогут использовать на продвижение и участие в международных выставках, чтобы расширить свое партнерство с иностранными коллегами и заключать соглашения по привлечению туристов в Казахстан.


Туризм   Экономика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора