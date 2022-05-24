24 Мая 2022 15:49

Субсидии на аренду жилья уже могут получить 3 044 казахстанских семьи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова на площадке Службы центральных коммуникаций сообщила о ходе реализации программы субсидирования оплаты арендного жилья для отдельных категорий граждан, которая стартовала 18 апреля. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В программе могут принять участие инвалиды первой и второй групп, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, дети-сироты, многодетные семьи. Заявки от желающих получить субсидии направляются через веб-портал «Отбасы банка».

«На сегодня можно подвести промежуточные итоги. Всего с начала старта было подано 13 758 заявок, из них 6 392 уникальных, то есть, по ИИН. Кто-то подает повторно, у кого-то истекает время получения СМС-сообщения. Одобрены – то есть, эти люди уже могут искать себе жилье, как на первичном, так и на вторичном рынке, – 3 044 заявки. 3 044 казахстанских семьи, буквально через неделю-две начнут заключать договоры аренды, и мы начнем перечислять в их адрес 50% от суммы арендного платежа. Еще 743 клиента находятся в ожидании», – сказала Л. Ибрагимова.

По ее словам, отличие портала заключается в том, что не только заявитель, но и его совершеннолетние дети, и супруг должны подписать электронной цифровой подписью заявку на обработку персональных данных. Банк проверит по базам данных, есть ли у них жилье, какие имеются обременения. Указанные 743 клиента ожидают именно поступления этих данных.

Л.Ибрагимова отметила, что из 71 тысячи казахстанцев, которые могут принять участие в программе, 61 тысячи были направлены СМС-сообщения с соответствующим уведомлением.

Условия участия в программе субсидирования арендного жилья размещены на сайте.