Субсидии и возмещение затрат: Какие меры поддержки оказываются столичному туризму

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством заместителя акима Нур-Султана Ерлана Бекмурзаева состоялась встреча по вопросам развития сферы туризма столицы. Участие в ней приняли представители гостиничного бизнеса города, туроператоры, работающие на рынке внутреннего и въездного туризма, ремесленники и туристские ассоциации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Участники встречи обсудили новые меры господержки предпринимателей в сфере туризма.

«Туристская отрасль – одна из самых перспективных во всем мире. Поэтому сегодня все наши усилия сосредоточены на активном развитии и продвижении туристского сегмента. Хотим предоставить каждому возможность выступить, поднять актуальные вопросы, требующие разрешения и активно посодействовать дальнейшему развитию наших двусторонних отношений. Как известно, пандемия нанесла урон и в сфере туризма. Во время встречи с представителями бизнес-сообщества в этой отрасли, мы рассказали о мерах поддержки со стороны государства, обсудили рычаги, стимулирующие развитие туризма», – сказал Ерлан Бекмурзаев.

По словам председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК Айдоса Сакенова, 30 апреля 2021 года Президентом были подписаны поправки в Закон «О туристской деятельности в РК», в рамках которого предусмотрен запуск новых семи мер поддержки с 1 января 2022 года.

«В рамках поправок планируется запуск программы «Кидс гоу фри» – это перелет детей в рамках турпакета, также предусмотрено субсидирование содержания санитарно-гигиенических узлов по всей стране, возмещение затрат при приобретении автобусов. То есть туроператор, турагент, гид-экскурсовод может приобрести автобус, и мы 25% от инвестиционных затрат возмещаем. Все эти меры непосредственно направлены на развитие внутреннего, въездного туризма, на стимулирование наших граждан отдыхать внутри страны», - уточнил Айдос Сакенов.

В целях поддержки предпринимателей в сфере туризма местные исполнительные органы с 1 января 2022 года будут реализовывать следующие меры господдержки для компенсации части расходов субъектов хозяйствования:

1) Компенсация доли стоимости субъектов хозяйствования при строительстве и реконструкции объектов туристического обслуживания (10% от стоимости строительства и (или) ремонта объекта);

2) Компенсация части затрат на строительство объектов дорожного обслуживания субъектов хозяйствования из стоимости анализа (проекта-проекта) по строительству объекта дорожного сервиса (проектирование-металл), предусмотренного в заключении строительство строительства субъектов хозяйствования);

3) Субсидировать часть расходов субъектов хозяйствования на содержание санитарно-гигигиенических мешков (субсидированная сумма 83 300 (восемь три тысячи триста) тенге в месяц);

4) Компенсация доли стоимости на приобретение автотранспортных средств более восьми мест предприятиям, осуществляющим туристические услуги (25% от стоимости автотранспорта)

За дополнительной информацией по вопросам оказания помощи в сфере туризма можно обращаться по телефонам: 55-14-89, 55-04-38.