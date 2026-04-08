РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:11, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Субботники в Астане будут проводиться по специальным чек-листам

    В рамках масштабной экологической инициативы «Таза Қазақстан» сотрудники акимата подготовили для  столичных предпринимателей и организаций  сезонные чек-листы с рекомендациями по поддержанию чистоты и порядка, передает корреспондент агенства Каzinform.

    Бизнес и чиновники
    Фото: Пресс-служба акимата Астаны

    Чек-листы учитывают особенности каждого времени года и содержат практические советы по уборке, уходу за зелеными ансаждениями и обеспечению безопасности посетителей.

    Весной предпринимателям рекомендуют очищать крыши от снега и заниматься обрезкой и посадкой растений. Летом в приоритетеуход за деревьями, работа поливочных систем и организация субботников. Осенью — установка противоскользящих покрытий и подготовка к отопительному сезону. Зимой особое внимание чиновники рекомендуют уделить обработке входов антигололеднымми смесями и безопасному доступу посетителей. 

    Листовки для бизнеса
    В акции примут участие более 250 тысяч субъектов мсб. 

    — Участие в такой важной инициативе, как «Таза Қазақстан» — это возможность внести свой реальный вклад в создание комфортной и привлекательной среды для всех жителей и гостей нашей столицы. Когда мы получили чек-листы, стало ясно, что это не формальный подход, а продуманный план. Сезонные рекомендации, учитывающие специфику каждого времени года, это именно то, что нужно, — отметила предприниматель Ирина Радиховская. 

    Бизнес и чиновники
    — Акция направлена на вовлечение организаций в системную работу по поддержанию порядка и формированию культуры отвественности за городскую среду, — прокомментировал руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства г. Астана Шухрат Жораев.  

    Ранее сообщалось, что масштабная уборка после зимы проводится в Астане.  

    Теги:
    Таза Қазақстан Таза қала Астана
    Динара Акылжанова
    Сейчас читают