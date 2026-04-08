Субботники в Астане будут проводиться по специальным чек-листам

Чек-листы учитывают особенности каждого времени года и содержат практические советы по уборке, уходу за зелеными ансаждениями и обеспечению безопасности посетителей.

Весной предпринимателям рекомендуют очищать крыши от снега и заниматься обрезкой и посадкой растений. Летом в приоритетеуход за деревьями, работа поливочных систем и организация субботников. Осенью — установка противоскользящих покрытий и подготовка к отопительному сезону. Зимой особое внимание чиновники рекомендуют уделить обработке входов антигололеднымми смесями и безопасному доступу посетителей.

В акции примут участие более 250 тысяч субъектов мсб.

— Участие в такой важной инициативе, как «Таза Қазақстан» — это возможность внести свой реальный вклад в создание комфортной и привлекательной среды для всех жителей и гостей нашей столицы. Когда мы получили чек-листы, стало ясно, что это не формальный подход, а продуманный план. Сезонные рекомендации, учитывающие специфику каждого времени года, это именно то, что нужно, — отметила предприниматель Ирина Радиховская.

— Акция направлена на вовлечение организаций в системную работу по поддержанию порядка и формированию культуры отвественности за городскую среду, — прокомментировал руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства г. Астана Шухрат Жораев.

