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    19:19, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Субботники стартуют в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае стартует двухмесячник по санитарной очистке города. Об этом на встрече с субъектами предпринимательства сообщил аким города Марат Жундубаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Уже 14 апреля в городе запланирован первый общегородской субботник, который даст старт двухмесячнику по санитарной очистке территорий города.

    «К работе необходимо привлечь население, представителей малого, среднего и крупного бизнеса, государственные организации и учреждения, так как силами одних только подрядчиков мы не сможем быстро навести чистоту в городе. Для этого за всеми предприятиями закреплены конкретные территории»,- отметил М. Жундубаев.

    Он также обратился к представителям МСБ, крупного бизнеса - привести в порядок фасады зданий, входные группы, вывески, цоколи, провести очистку своей и прилегающей территории, а руководителям вузов, колледжей, школ провести работы на закрепленных и прилегающих территориях, аллеях.

    «В городе около 50 тысяч представителей молодежи, поэтому призываю молодежные организации провести серию экологических акций по очистке парков, скверов, а также береговой зоны реки Тобол. Обслуживающие организации (ПКСК, ОСИ, простые товарищества) также должны активно подключиться к работе и обеспечить очистку дворовой и прилегающей территории, вокруг мусорных контейнеров, убрать сухостой, провести окраску ограждений, урн, лавочек, побелку деревьев. Основные работы необходимо завершить до 1 мая, подготовив город к майским праздникам»,- подытожил градоначальник.


    Теги:
    Костанайская область Акимат Общество
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