Субботники стартуют в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае стартует двухмесячник по санитарной очистке города. Об этом на встрече с субъектами предпринимательства сообщил аким города Марат Жундубаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Уже 14 апреля в городе запланирован первый общегородской субботник, который даст старт двухмесячнику по санитарной очистке территорий города.

«К работе необходимо привлечь население, представителей малого, среднего и крупного бизнеса, государственные организации и учреждения, так как силами одних только подрядчиков мы не сможем быстро навести чистоту в городе. Для этого за всеми предприятиями закреплены конкретные территории»,- отметил М. Жундубаев.

Он также обратился к представителям МСБ, крупного бизнеса - привести в порядок фасады зданий, входные группы, вывески, цоколи, провести очистку своей и прилегающей территории, а руководителям вузов, колледжей, школ провести работы на закрепленных и прилегающих территориях, аллеях.

«В городе около 50 тысяч представителей молодежи, поэтому призываю молодежные организации провести серию экологических акций по очистке парков, скверов, а также береговой зоны реки Тобол. Обслуживающие организации (ПКСК, ОСИ, простые товарищества) также должны активно подключиться к работе и обеспечить очистку дворовой и прилегающей территории, вокруг мусорных контейнеров, убрать сухостой, провести окраску ограждений, урн, лавочек, побелку деревьев. Основные работы необходимо завершить до 1 мая, подготовив город к майским праздникам»,- подытожил градоначальник.