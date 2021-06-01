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    21:45, 31 Май 2021 | GMT +6

    Субботник провели на Спасском мемориале в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня памяти жертв политических репрессий этнокультурные объединения Карагандинской области и активисты молодёжного движения «Жаңғыру жолы» привели в порядок территорию Спасского мемориала. В этом году ежегодный митинг отменили из-за карантинных ограничений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спасский мемориальный комплекс был образован на месте захоронений жертв тоталитарной системы. Здесь в 1930–1950-х годах располагались отделения НКВД – МВД СССР, а также лагерь для военнопленных и интернированных иностранных граждан. По архивным данным, на Спасском кладбище упокоены тела свыше 5 тысяч военнопленных более 50 национальностей.

    По инициативе карагандинских властей в 2004 году на месте некрополя открыт мемориал. Сегодня разными государствами тут установлено 28 памятных знаков.

    «31 мая – это день скорби, день воспоминаний о предках и благодарности казахскому народу. И это не пафосные слова. Мысленно пережив рассказы очевидцев, понимаешь, насколько ценно сегодняшнее мирное время. Хочется, чтобы молодые казахстанцы знали свою историю. Тогда не будет тёмных пятен в истории нашей страны», – сказала председатель этнокультурного объединения корейцев Лилия Ким.


    Теги:
    Карагандинская область История Казахстана
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