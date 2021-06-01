Субботник провели на Спасском мемориале в Карагандинской области
Спасский мемориальный комплекс был образован на месте захоронений жертв тоталитарной системы. Здесь в 1930–1950-х годах располагались отделения НКВД – МВД СССР, а также лагерь для военнопленных и интернированных иностранных граждан. По архивным данным, на Спасском кладбище упокоены тела свыше 5 тысяч военнопленных более 50 национальностей.
По инициативе карагандинских властей в 2004 году на месте некрополя открыт мемориал. Сегодня разными государствами тут установлено 28 памятных знаков.
«31 мая – это день скорби, день воспоминаний о предках и благодарности казахскому народу. И это не пафосные слова. Мысленно пережив рассказы очевидцев, понимаешь, насколько ценно сегодняшнее мирное время. Хочется, чтобы молодые казахстанцы знали свою историю. Тогда не будет тёмных пятен в истории нашей страны», – сказала председатель этнокультурного объединения корейцев Лилия Ким.