Субботник провели на Спасском мемориале в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня памяти жертв политических репрессий этнокультурные объединения Карагандинской области и активисты молодёжного движения «Жаңғыру жолы» привели в порядок территорию Спасского мемориала. В этом году ежегодный митинг отменили из-за карантинных ограничений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спасский мемориальный комплекс был образован на месте захоронений жертв тоталитарной системы. Здесь в 1930–1950-х годах располагались отделения НКВД – МВД СССР, а также лагерь для военнопленных и интернированных иностранных граждан. По архивным данным, на Спасском кладбище упокоены тела свыше 5 тысяч военнопленных более 50 национальностей.

По инициативе карагандинских властей в 2004 году на месте некрополя открыт мемориал. Сегодня разными государствами тут установлено 28 памятных знаков.

«31 мая – это день скорби, день воспоминаний о предках и благодарности казахскому народу. И это не пафосные слова. Мысленно пережив рассказы очевидцев, понимаешь, насколько ценно сегодняшнее мирное время. Хочется, чтобы молодые казахстанцы знали свою историю. Тогда не будет тёмных пятен в истории нашей страны», – сказала председатель этнокультурного объединения корейцев Лилия Ким.