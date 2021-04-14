Субъединичная вакцина от КВИ уже дошла до клинических исследований – МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Субъединичная вакцина от коронавируса, разрабатываемая казахстанскими учеными, уже дошла до стадии клинических исследований. Об этом заявили в Министерстве образования РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил вице-министр образования и науки Мирас Дауленов, Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности занимается разными видами исследований.

«Другие виды вакцин институтом разрабатываются. Одна из вакцин - субъединичная (рекомбинантная) вакцина уже дошла до стадии клинических исследований. Вскоре после выдачи разрешения Министерством здравоохранения, работа будет начата. Мы работаем на нескольких платформах. Казахстанская инактивированная вакцина, по сути, 50% третьей фазы к этой отметке подошла», - сказал в ходе брифинга в СЦК вице-министр образования и науки.

По словам Мираса Дауленова, 19 марта научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности получены британский и южноафриканский штаммы КВИ. Он проинформировал, что НИИ работает и над разработкой поливалентной вакцины.

«Появлялись вопросы, какую работу мы в этом направлении проводим. Институт работает над разработкой поливалентной новой вакцины. Это значит, что мы как раз исследуем эти штаммы и в дальнейшем эти штаммы будут использованы при усовершенствовании наших вакцин. Речь идет о том, что такие вакцины, в основном, поливалентные - это вакцины против гриппа. Потому что грипп постоянно мутирует и необходимо постоянно искать лучший результат, чтобы добиться наибольшей эффективности вакцины», - уточнил М. Дауленов.

Напомним, что НИИПББ планирует разработать пять вакцин от коронавируса (инактивированная QazCOVID-in, две векторные вакцины, одна ослабленная и одна субъединичная вакцина).

Ранее сообщалось, что 15 апреля, завершается 50% третьей фазы клинических исследований первой казахстанской вакцины QazCovid-in.