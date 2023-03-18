СУАР готов к увеличению пропускной способности на казахстанско-китайской границе

УРУМЧИ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев посетил Синьцзян-Уйгурский автономный район, в ходе которого состоялись переговоры с Секретарем партийного комитета СУАР, членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ма Синжуем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов взаимодействия между Казахстаном и СУАР в различных сферах, а также обменялись мнениями о перспективах его дальнейшего развития.

Ш. Нурышев обратил внимание собеседника на необходимость создания благоприятных условий для увеличения объёмов двусторонней торговли. В данном контексте казахстанский дипломат отметил важность эффективного функционирования пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе и возобновления деятельности Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос». Отдельное внимание было уделено вопросу строительства третьего железнодорожного перехода в пункте пропуска «Бахты-Покиту», а также открытию «зелёных коридоров» для ускоренного прохождения казахстанских продовольственных товаров на территорию КНР.

Вместе с тем, были обсуждены вопросы возобновления культурно-гуманитарных и туристических обменов. Так, посол Казахстана предложил рассмотреть возможность проведения совместных культурных мероприятий с СУАР и роуд-шоу для туристических компаний региона о достопримечательностях нашей страны.

Со своей стороны, Ма Синжуй отметил важность поднятых казахстанским дипломатом вопросов и выразил готовность китайской стороны к активной их проработке. В частности, была подтверждена готовность к увеличению пропускной способности пунктов пропуска на границе, обеспечению «зелёных коридоров» для сельскохозяйственной и животноводческой продукции, созданию благоприятных условий для взаимных поездок граждан, углублению культурного обмена, налаживанию туристического сотрудничества.

В рамках визита также состоялась встреча посла с гражданами Китая казахской национальности. Ш. Нурышев подробно информировал қандасов об основных этапах реализации политических и экономических реформ, инициированных Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, рассказал о текущем состоянии и перспективах казахстанско-китайского двустороннего сотрудничества, а также различных мерах поддержки, оказываемых қандасам Правительством Казахстана.

Как сообщалось ранее, Премьер-Министр Алихан Смаилов поручил предпринять меры по увеличению товаропотока через границу с Китаем. На сегодня осуществлена модификация системы электронной очереди, а также увеличено время работы пункта пропуска «Нұр жолы».