РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:47, 18 Март 2023 | GMT +6

    СУАР готов к увеличению пропускной способности на казахстанско-китайской границе

    None
    None
    УРУМЧИ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев посетил Синьцзян-Уйгурский автономный район, в ходе которого состоялись переговоры с Секретарем партийного комитета СУАР, членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ма Синжуем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов взаимодействия между Казахстаном и СУАР в различных сферах, а также обменялись мнениями о перспективах его дальнейшего развития.

    Ш. Нурышев обратил внимание собеседника на необходимость создания благоприятных условий для увеличения объёмов двусторонней торговли. В данном контексте казахстанский дипломат отметил важность эффективного функционирования пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе и возобновления деятельности Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос». Отдельное внимание было уделено вопросу строительства третьего железнодорожного перехода в пункте пропуска «Бахты-Покиту», а также открытию «зелёных коридоров» для ускоренного прохождения казахстанских продовольственных товаров на территорию КНР.

    Вместе с тем, были обсуждены вопросы возобновления культурно-гуманитарных и туристических обменов. Так, посол Казахстана предложил рассмотреть возможность проведения совместных культурных мероприятий с СУАР и роуд-шоу для туристических компаний региона о достопримечательностях нашей страны.

    Со своей стороны, Ма Синжуй отметил важность поднятых казахстанским дипломатом вопросов и выразил готовность китайской стороны к активной их проработке. В частности, была подтверждена готовность к увеличению пропускной способности пунктов пропуска на границе, обеспечению «зелёных коридоров» для сельскохозяйственной и животноводческой продукции, созданию благоприятных условий для взаимных поездок граждан, углублению культурного обмена, налаживанию туристического сотрудничества.

    В рамках визита также состоялась встреча посла с гражданами Китая казахской национальности. Ш. Нурышев подробно информировал қандасов об основных этапах реализации политических и экономических реформ, инициированных Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, рассказал о текущем состоянии и перспективах казахстанско-китайского двустороннего сотрудничества, а также различных мерах поддержки, оказываемых қандасам Правительством Казахстана.

    Как сообщалось ранее, Премьер-Министр Алихан Смаилов поручил предпринять меры по увеличению товаропотока через границу с Китаем. На сегодня осуществлена модификация системы электронной очереди, а также увеличено время работы пункта пропуска «Нұр жолы».


    Теги:
    Экономика Китай МИД РК Международная деятельность Правительство
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!