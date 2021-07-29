Стыковку лабораторного модуля «Наука» к МКС покажут в прямом эфире

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ- Запущенный 21 июля 2021 года с космодрома Байконур многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука», спустя восемь суток полета, должен пристыковаться к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вчера, 28 июля 2021 года, в Центре управления полетами российского ЦНИИмаш была проведена финальная коррекция орбиты модуля «Наука» перед стыковкой с МКС, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Стыковка с МКС запланирована на сегодня, 29 июля, в 19:26 часов по времени Нур-Султана. Прямая трансляция причаливания модуля и стыковки со станцией начнется на сайте и на страницах госкорпорации «Роскосмос», а также в социальных сетях по ссылке, начиная с 18 часов 40 минут по времени Нур-Султана.

«Наука» — многоцелевой лабораторный модуль российского сегмента Международной космической станции. Он создавался кооперацией предприятий в целях реализации программы научных экспериментов и расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент МКС получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.



