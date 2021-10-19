Студию для особенных детей открыла осуждённая в Костанайской области

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ — Коррекционную студию для особенных детей открыла подучетная службы пробации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Костанайской области, осужденная Ольга (имя изменено), подобную детскую студию мечтала открыть давно. В этом ей помогли в местной Палате предпринимателей.

«Я часто наблюдала, как моя сестра не могла найти подходящую студию для своего ребенка. Решила узнать по курсам через сотрудников службы пробации и все оказалось вполне реально - организовать подобную студию своими руками через «Бастау бизнес», - рассказала женщина.

В течение нескольких недель Ольга проходила полноценное обучение, а после - подала на получение государственного гранта. Защитив свой проект, она активно занялась деятельностью. Нашла помещение, педагогов. В будущем планирует расширить свое дело.