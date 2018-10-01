Студийный альбом казахстанских композиторов-классиков презентовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сборник вокальных произведений казахстанских композиторов-классиков «Kazakh album» презентовали в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Идея записать классику казахстанского вокального искусства в специально оборудованной студии принадлежит певице, солистке ГАТОБ имени Абая, лауреату международных вокальных конкурсов, солистке нескольких зарубежных музыкальных фестивалей, проходивших в Италии, Сербии и Черногории Анастасии Кожухаровой. Она же и записала оперные арии, романсы, вальсы таких выдающихся мастеров прошлых лет, как Ахмет и Газиза Жубановы, Мукан Тулебаев, Сыдык Мухамеджанов, Латиф Хамиди, а также композиции наших современников - Алиби Абдинурова, Ермека Умирова, Александра Зацепина и других.



В ходе презентации Анастасия Кожухарова исполнила для публики произведения, записанные в альбоме.



Автор идеи отмечает, что сегодня в свободном доступе - на компакт-дисках, в музыкальных библиотеках, в сети Интернет - практически отсутствуют профессиональные студийные записи произведений казахстанских классиков несмотря на то, что потребность в таких записях постоянно возрастает в связи со значительным развитием сферы классической музыки в Казахстане. Все больше профессиональных исполнителей обращаются к фонду музыкального наследия казахстанских классиков.



«Kazakh album» призван помочь профессиональным музыкантам, любителям классической музыки и всем желающим к ней приобщиться, ознакомиться с наиболее яркими и известными произведениями классиков казахстанского музыкального искусства 20 века.



Проект записи альбома произведений казахстанских классических композиторов реализован при поддержке Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, став победителем конкурса на соискание грантов для реализации творческих проектов молодых деятелей в области культуры и искусства.



«Присуждение грантов проводится на конкурсной основе, заявки оцениваются специальной комиссией, состоящей из экспертов в области искусства, решение о присуждении гранта принимается руководством Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы. Основные критерии присуждения гранта - новизна, оригинальность творческих инициатив, влияние на развитие соответствующего вида искусств в Казахстане»,- пояснили в Фонде.



