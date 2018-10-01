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Студийный альбом казахстанских композиторов-классиков презентовали в Алматы

16 Октября 2018 15:28 75
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Студийный альбом казахстанских композиторов-классиков презентовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сборник вокальных произведений казахстанских композиторов-классиков «Kazakh album» презентовали в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Идея записать классику казахстанского вокального искусства в специально оборудованной студии принадлежит певице, солистке ГАТОБ имени Абая, лауреату международных вокальных конкурсов, солистке нескольких зарубежных музыкальных фестивалей, проходивших в Италии, Сербии и Черногории Анастасии Кожухаровой. Она же и записала оперные арии, романсы, вальсы таких выдающихся мастеров прошлых лет, как Ахмет и Газиза Жубановы, Мукан Тулебаев, Сыдык Мухамеджанов, Латиф Хамиди, а также композиции наших современников - Алиби Абдинурова, Ермека Умирова, Александра Зацепина и других.

В ходе презентации Анастасия Кожухарова исполнила для публики произведения, записанные в альбоме.

Автор идеи отмечает, что сегодня в свободном доступе - на компакт-дисках, в музыкальных библиотеках, в сети Интернет - практически отсутствуют профессиональные студийные записи произведений казахстанских классиков несмотря на то, что потребность в таких записях постоянно возрастает в связи со значительным развитием сферы классической музыки в Казахстане. Все больше профессиональных исполнителей обращаются к фонду музыкального наследия казахстанских классиков.

«Kazakh album» призван помочь профессиональным музыкантам, любителям классической музыки и всем желающим к ней приобщиться, ознакомиться с наиболее яркими и известными произведениями классиков казахстанского музыкального искусства 20 века.

Проект записи альбома произведений казахстанских классических композиторов реализован при поддержке Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, став победителем конкурса на соискание грантов для реализации творческих проектов молодых деятелей в области культуры и искусства.

«Присуждение грантов проводится на конкурсной основе, заявки оцениваются специальной комиссией, состоящей из экспертов в области искусства, решение о присуждении гранта принимается руководством Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы. Основные критерии присуждения гранта - новизна, оригинальность творческих инициатив, влияние на развитие соответствующего вида искусств в Казахстане»,- пояснили в Фонде.

Студийный альбом казахстанских композиторов-классиков презентовали в Алматы 

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Ключевые слова: Культура, Алматы,
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Автор:

Альберт Ахметов

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