Студенты-волонтеры Медицинского университета Астана помогают в профилактике коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Студенты-волонтеры Медицинского университета Астана помогают специалистам в профилактике коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook учебного заведения.

На данный момент, в условиях карантина, десять студентов НАО «Медицинский университет Астана» изъявили желание оказывать помощь сотрудникам Департамента на транспорте Комитета по контролю качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК. Это большой опыт и неотъемлемый вклад для будущих медицинских работников нашей страны.

Как отмечают сами студенты: «Прийти на помощь соотечественникам – это нормальная, единственно верная и своевременная реакция».В свою очередь сотрудники Департамента обеспечили студентов всеми средствами безопасной защиты (маски, перчатки и дезинфицирующие средства) и выразили благодарность:«Департамент на транспорте Комитета по контролю качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК выражает особую благодарность коллективу и студентам Медицинского университета Астана, которые оказывают огромную помощь в сложившейся по стране непростой эпидемиологической ситуации по оказанию практической помощи при составлении анкетных данных и подготовке списков всех прибывших пассажиров на территорию Республики Казахстан».