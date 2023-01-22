Студенты таразского колледжа провели один день в воинской части

22 Января 2023, 14:14

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В батальоне химзащиты РгК «Юг» провели один день своих зимних каникул студенты таразского химического колледжа «Астана». В воинских частях регионального командования «Юг» проводится активная пропагандистская работа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила начальник пресс-службы Таразского гарнизона Дина Мухаринова, визит в батальон радиационной, химической и биологической защиты РгК «Юг» учащихся многоотраслевого колледжа «Астана» произошел в период зимних каникул.

«Об армии ребята знали из рассказов своего военрука, майора запаса Жакыпа Турапова. Он так много и интересно рассказывал им о войсках регионального командования «Юг», в которых сам прослужил много лет, что студенты давно мечтали прийти в гости к военным, и предложение побывать в воинской части восприняли на «ура». Это позволило им лично познакомиться с особенностями военной службы и побывать там, куда попасть непросто. И к тому же, ребятам пообещали испытать себя в роли солдат. Серьезным испытанием для них стало выполнение нормативов по надеванию противогазов и прохождению в них через дымовую завесу. Хотя, знакомясь с техническим оснащением батальона химзащиты, ребята догадывались, что выполнили далеко не самое сложное, из того, что ежедневно приходится выполнять военнослужащим», - пояснила спикер.

«Мы очень рады, что побывали здесь, нам рассказали много интересного, о чем мы раньше не знали, мы увидели своими глазами военное оборудование, военную технику, впечатлений очень много, нам понравилось в воинской части. Даже служить захотели в армии», - признались студенты Мухамеджан Ынтыкбай и Ырысты Мырзабек.

По словам военрука Турапова, от визита в воинскую часть студенты получили много впечатлений. А заодно и размышлений о том, а не выбрать ли им военную сферу после окончания коллежа.

«При проведении таких встреч дети знакомятся с бытом военнослужащих, с вооружением и военной техникой. Видят, чем занимается наша армия, - поделился своим мнением командир воинской части Дмитрий Ефимов. - После таких занятий у детей появляется много новых впечатлений, они видят, что находится за закрытыми стенами, делают соответствующие выводы, а многие задают после этого вопросы, как можно пойти на военную службу, где можно учиться на офицеров. Это и есть положительный эффект от таких визитов в воинские части».

Получаемые сейчас студентами колледжа специальности вполне могут пригодиться и в армии. Во всяком случае, некоторые ребята всерьез задумались о перспективе службы в армии. Военные этому только рады. Когда-нибудь им на смену должны будут прийти молодые. Возможно, среди них будут и эти студенты.

Фото пресс-службы Таразского гарнизона Медиа-центра Минобороны РК