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    21:10, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Студенты столицы выявили сильнейших на Универсиаде

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Студенты столичных вузов выявили сильнейших на ежегодной Универсиаде, которая прошла в парке «Астана триатлон», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Нур-Султана.

    Старт Универсиаде дали руководители столичных управлений физической культуры и спорта Самат Жилкибаев и по вопросам молодежной политики Кайрат Камбаров.

    «В этом году состязания посвящены 30-летию государственных символов Республики Казахстан. Студенты 9 вузов столицы соревнуются между собой в 4 видах спорта – стритболе, асық ату или бес асық, армрестлинге и летнем президентском многоборье. Целью Универсиады является привлечение молодежи и подростков к занятиям спортом, пропаганда здорового образа жизни, развитие массового спорта», - сказал руководитель управления физической культуры и спорта Самат Жилкибаев.

    Евразийский национальный университет имени Льва Гумилева, Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина, Медицинский университет Астаны, Казахский университет технологий и бизнеса, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Университет Туран-Астана, а также студенты и магистранты Университета КАЗГЮУ имени Максута Нарикбаева боролись за звание лучшей спортивной команды.

    Кайрат Камбаров объявил и поздравил победителей Универсиады, которые получили путевку на республиканские соревнования в Алматы.

    По итогам Универсиады в общекомандном зачете победителем объявлен Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина, второе место занял Университет «Туран Астана». Евразийский национальный университет имени Льва Гумилева расположился на третьем месте.




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