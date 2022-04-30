Студенты столицы выявили сильнейших на Универсиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Студенты столичных вузов выявили сильнейших на ежегодной Универсиаде, которая прошла в парке «Астана триатлон», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Нур-Султана.

Старт Универсиаде дали руководители столичных управлений физической культуры и спорта Самат Жилкибаев и по вопросам молодежной политики Кайрат Камбаров.

«В этом году состязания посвящены 30-летию государственных символов Республики Казахстан. Студенты 9 вузов столицы соревнуются между собой в 4 видах спорта – стритболе, асық ату или бес асық, армрестлинге и летнем президентском многоборье. Целью Универсиады является привлечение молодежи и подростков к занятиям спортом, пропаганда здорового образа жизни, развитие массового спорта», - сказал руководитель управления физической культуры и спорта Самат Жилкибаев.

Евразийский национальный университет имени Льва Гумилева, Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина, Медицинский университет Астаны, Казахский университет технологий и бизнеса, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Университет Туран-Астана, а также студенты и магистранты Университета КАЗГЮУ имени Максута Нарикбаева боролись за звание лучшей спортивной команды.

Кайрат Камбаров объявил и поздравил победителей Универсиады, которые получили путевку на республиканские соревнования в Алматы.

По итогам Универсиады в общекомандном зачете победителем объявлен Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина, второе место занял Университет «Туран Астана». Евразийский национальный университет имени Льва Гумилева расположился на третьем месте.



