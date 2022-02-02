Студенты стали жертвами мошенника в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские задержали 20-летнего горожанина, подозреваемого в 10 эпизодах мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, жертвами злоумышленника чаще всего становились студенты. Через знакомых он предлагал им за денежное вознаграждение оформить товарный кредит на покупку мобильного телефона и обещал погасить его благодаря «связям в банке». Студенты отдавали ему приобретённые телефоны, получали обещанные 10 тысяч тенге. Через некоторое время узнавали, что кредит по-прежнему числится на них.

«Общая сумма ущерба близка к 2 миллионам тенге. Ведётся работа по уточнению круга потерпевших. К слову, практически все они одного возраста с подозреваемым. Они предоставляли свои личные данные для оформления кредита. Теперь молодым людям, поверившим в возможность списания долга «по знакомству», придётся выплачивать заем. Два месяца назад мы уже сталкивались с аналогичной схемой», — рассказал начальник управления полиции Петропавловска Жандос Мухатов.

Досудебное расследование идет по уголовной статье «Мошенничество». Подозреваемый содержится под стражей.