Студенты смогут получить диплом американского вуза, обучаясь в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанские студенты смогут получить диплом престижного вуза США – Университета Аризоны, продолжая обучение в республике. Речь идет о студентах Северо-Казахстанского университета имени М.Козыбаева. Это станет возможным в рамках достигнутого стратегического партнерства с данным университетом.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Казахстанская сторона пригласила представителей Университета Аризоны, которые, изучив возможности и потенциал отечественных вузов, выбрали в качестве партнера Северо-Казахстанский университет имени М.Козыбаева. Во время визита делегации в Казахстан между Министерством образования и науки и Университетом был заключен меморандум, и в ближайшее время будут проведены организационные мероприятия для укрепления сотрудничества.

В рамках достигнутых договоренностей отечественный университет будет перенимать опыт американского вуза с более чем двухвековой историей.

Американские преподаватели поделятся с казахстанскими коллегами своими технологиями преподавания, которые направлены на развитие исследовательских навыков студентов.

Университет Аризоны обеспечит для студентов и преподавателей казахстанского вуза доступ к своей цифровой библиотеке и образовательным ресурсам.

Кроме того, Университет Аризоны отправит своих преподавателей в Козыбаев Университет для того, чтобы казахстанские и американские преподаватели совместно обучали студентов северо-казахстанского вуза.

Поскольку занятия будут проходить на английском языке, в отечественном университете появится подготовительное отделение – foundation.

Выпускники вуза получат сразу два диплома – диплом Университета Аризоны и Козыбаев Университета.

«Проектом предусматривается трансфер академических технологий. В частности, Университет Аризоны будет заниматься повышением потенциала преподавателей и студентов СКУ по американским академическим стандартам. Будут созданы совместные научные группы из числа казахстанских и американских ученых. Они будут работать по традиционным для северного региона направлениям, таким, как агротехнологии и инженерные технологии. История Университета Аризоны насчитывает более двух веков, сейчас университет занимает лидирующие позиции в рейтинге Times (THE). Университет известен своими достижениями в медицине, физике и астрономии. Студенты университета в настоящее время заняты созданием телескопа, который будет передавать изображения вулканов на Марсе и гор на Луне, и очень тесно работают с НАСА. Совместное сотрудничество – большой прорыв в сфере высшего образования», – отметил председатель Правления-ректор Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева Ерлан Шуланов.

Напомним, ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел онлайн-встречу с делегацией Университета Аризоны. Были обсуждены вопросы стратегического партнерства между Университетом Аризоны и отечественными вузами, научного и академического развития.

Президент отметил, что расширение контактов с ведущими мировыми вузами позволит казахстанским университетам увеличить академический и исследовательский потенциал.