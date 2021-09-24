Студенты павлодарского музколледжа получили стипендии Фонда Первого Президента РК

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Четверо молодых людей, многократных лауреатов республиканских и международных конкурсов, поощрены этой ежегодной наградой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Стали известны имена лауреатов стипендии Фонда Первого Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева, - рассказали в павлодарском музыкальном колледже. – В этом году обладателями стипендии Фонда стали студенты Жунусова Камила и Фатеев Сергей (отделение «Струнные инструменты»), Карандашова Елизавета («Духовые и Ударные инструменты») и Рерих Нелли (отделение «Фортепиано»), многократные лауреаты республиканских и международных конкурсов».

Этот конкурс, рассказали в музколледже проводится ежегодно. За это время стипендиатами Фонда стали больше 700 человек. Чтобы принять участие в конкурсе, студентам нужно иметь максимальные показатели по академической успеваемости, пользоваться авторитетом среди студентов и преподавателей, активно участвовать в общественной, научно–исследовательской и практической деятельности своего учебного заведения.

«Свои достижения стипендиаты подтверждают транскриптами с высоким баллом GPA за два года учёбы, сертификатами, грамотами, дипломами, наличием научных работ и выступлениями на конференциях и симпозиумах», - добавили в павлодарском музыкальном колледже.

Фото предоставлены павлодарским музыкальным колледжем.