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    18:05, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Студенты павлодарского музколледжа получили стипендии Фонда Первого Президента РК

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Четверо молодых людей, многократных лауреатов республиканских и международных конкурсов, поощрены этой ежегодной наградой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Стали известны имена лауреатов стипендии Фонда Первого Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева, - рассказали в павлодарском музыкальном колледже. – В этом году обладателями стипендии Фонда стали студенты Жунусова Камила и Фатеев Сергей (отделение «Струнные инструменты»), Карандашова Елизавета («Духовые и Ударные инструменты») и Рерих Нелли (отделение «Фортепиано»), многократные лауреаты республиканских и международных конкурсов».

    Этот конкурс, рассказали в музколледже проводится ежегодно. За это время стипендиатами Фонда стали больше 700 человек. Чтобы принять участие в конкурсе, студентам нужно иметь максимальные показатели по академической успеваемости, пользоваться авторитетом среди студентов и преподавателей, активно участвовать в общественной, научно–исследовательской и практической деятельности своего учебного заведения.

    «Свои достижения стипендиаты подтверждают транскриптами с высоким баллом GPA за два года учёбы, сертификатами, грамотами, дипломами, наличием научных работ и выступлениями на конференциях и симпозиумах», - добавили в павлодарском музыкальном колледже.


    Фото предоставлены павлодарским музыкальным колледжем.


    Теги:
    Образование Первый Президент - Елбасы Павлодарская область
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