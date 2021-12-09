Студенты оформили несколько кредитов на свою однокурсницу в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Студенты оформили несколько кредитов на свою однокурсницу в Усть-Каменогорске. Общий ущерб, по данным полиции, составил 900 тысяч тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

18-летняя студентка первого курса одного из учебных заведений сообщила в полицию, что с июля по ноябрь неизвестные оформили на ее имя несколько кредитов. И сделали это, по версии девушки, воспользовавшись ее телефоном.

«В содеянном подозревают двух 18-летних однокурсников потерпевшей», - сообщили в пресс-службе УП Усть-Каменогорска.

Начато досудебное расследование по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса «Мошенничество».