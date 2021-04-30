Студенты МУИТ разработали аналог Amazon Go

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 апреля были подведены итоги юбилейного фестиваля инновационных идей «IT Fest 2021», на котором разработчики креативных идей и проектов представили их инвесторам и главам крупных компаний.

IT Fest – это перезагрузка любимого в IT-сообществе ежегодного фестиваля HackDay, существующего с 2011 года, который проводит в рамках программы «Цифровой Казахстан» Международный университет информационных технологий (МУИТ).

Одна из ярких презентаций представлена в секции «Готовые решения» командой, куда вошли обучающиеся на 4-м курсе студенты МУИТ. Они презентовали проект «Take&Go - магазин без продавца», который является аналогом Amazon Go.

Это магазин нового поколения, который работает не только без продавцов, но и без касс и наличных денег, что особенно важно в период пандемии.

Про принцип работы Take&Go рассказал один из разработчиков Окжетпес Валиханов:

- Покупатель скачивает приложение, регистрируется и подвязывает карту. При входе в магазин он авторизуется с помощью QR кода из приложения. В магазине есть две камеры – первая для распознавания пользователя, вторая для распознавания товаров, которые взяты с полки. Эти данные камеры отсылают на сервер. Сами полки автоматизированы, в них встроены весы и при каждом изменении веса полки также отсылают информацию на сервер. После этого все отправленные данные обрабатываются, и в реальном времени формируется корзина продуктов и общая сумма. Если покупатель возвращает товар на полку, товар исчезает из виртуальной корзины. Деньги автоматически списываются с карты при выходе из магазина.

Проект полностью завершен, имеется прототип и при наличии инвестора возможно открыть реальный магазин.

- Фестиваль предоставляет всем участникам возможность в короткие сроки в мощной творческой обстановке реализовать свою собственную идею или влиться в интересный проект, а представителям бизнеса дает возможность привлечения новых талантов к сотрудничеству - говорит Ректор МУИТ Раиса Ускенбаева.

Также, по итогам фестиваля этого года, нескольким командам удалось заинтересовать представителей Halyk Bank, который выступил генеральным спонсором мероприятия. Компания готова как оказать консультационную помощь в дальнейшей реализации их проектов, так и принять их на работу.

Партнеры мероприятия: Фонд Образования Первого Президента, Министерство Цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, компания Microsoft, Казахтелеком, CISCO, Erasmus+, АО «НИТ», Astana Hub. Информационные партнеры - телеканал КТК и Atameken Business.