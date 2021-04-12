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    16:34, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Студенты медвузов Алматы помогают врачам вакцинировать население

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Студенты медицинских вузов Алматы прошли обучение и помогают врачам вакцинировать население от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Общее количество сотрудников, которые работают именно в прививочных пунктах, – более 1 700 человек. На прошлой неделе нами начата подготовка волонтеров. Волонтерами являются студенты медицинских вузов и студенты медицинских колледжей, а также интерны, резиденты, бакалавры и профессорско-преподавательский состав. На прошлой неделе было обучено вакцинации более 700 студентов. На сегодняшний день эти студенты работают в ТРЦ. Конечно, они работают не самостоятельно, они работают под руководством опытных врачей и опытных медсестер. Резиденты наши имеют сертификат врача. Они могут принимать и работать как врачи. Интерны, имеющие сертификат среднего медперсонала, работают непосредственно в пункте вакцинации и вводят вакцину. Остальные интерны, не имеющие сертификат среднего медперсонала, привлечены в качестве координаторов на этих пунктах и плюс в качестве регистраторов, которые вводят данные горожан в информационную систему», - сообщила на брифинге представитель управления общественного здоровья города Светлана Султангазиева.

    Между тем в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля заявили, что в городе продолжается подъем заболеваемости.

    Также за сутки было провакцинировано свыше 6 тысяч человек.

    Напомним, за прошедшие сутки в Алматы выявлено 610 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Алматы находится в «красной» зоне по распространению КВИ.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Акимат Общество Алматы Волонтёрство Молодежь
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