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    14:43, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Студенты костанайских колледжей показали свои возможности в киберспортивном турнире

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Итоги студенческого киберспортивного турнира «KSK Nauryz FastCUP» подведены в Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба Антикоррупционной службы по Костанайской области, турнир проходил по дисциплине Counter-Strike:Global Offensive и посвящён был празднованию Наурыз мейрамы. В режиме «онлайн» турнир проходил с 19 по 31 марта.

    «Киберспорт сейчас стремительно набирает популярность, а в скором времени войдет в программу Олимпийских игр», – рассказывает директор строительного колледжа Арман Шамшин. - В соревнованиях мирового уровня принимают участие и команды из Казахстана. Киберспорт, прежде всего, воспитывает командный дух, что сегодня, в свете стремления к консолидации общества, немаловажно. Мы хотим популяризировать киберспорт среди молодежи, как отличное средство активного отдыха и совершенствования навыков работать в команде».

    Испытали свои возможности в онлайн-турнире 12 команд, часть из них - победители и призеры февральского областного турнира среди колледжей региона, часть - команды вузов Костанайской области, впервые принимающие участие в подобном мероприятии.

    Стоит отметить, что все игры, включая финал, транслируются в социальные сети. Все эфиры озвучивают профессиональные комментаторы. Участники играют за кубки, медали и призы, предоставленные спонсором мероприятия.

    «Мы всегда говорим студентам: даже если вы играете, вы должны совмещать этот процесс с учебой,- делится главный судья соревнований Есильбай Мухамедрахимов. — Кибеспорт становится все более популярным в нашей стране. В 2018 году его признали официальным видом спорта в Казахстане. А в этом году планируется и проведение республиканского турнира. Победителям обещают присвоить статус мастеров спорта. Если ребята захотят и дальше развиваться в этом направлении, то существуют, на самом деле, большие перспективы».

    Ключевая игра турнира называется - Гранд финал. В этот раз в нем сыграли команда AYAZ (Костанайский строительный колледж) и ITIGAME (Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова). Игры проходили в формате Best of three (до двух побед). В актовом зале колледжа была организована трансляция финала, где зрители могли наблюдать за игроками и игровыми баталиями в «live»-режиме.

    По итогам компьютерных сражений с общим счетом 2:0 победу одержала команда AYAZ. Лучшим игроком турнира назван ее капитан - Нурманов Тамерлан.

    «Данный турнир проходит в рамках проекта «Саналы Ұрпақ». Киберспорт помогает выработать командный дух, развить реакцию и стратегическое мышление. Замечу, что, как и в жизни, в киберспорте не поощряются ухищрения и так называемое «читерство». Через соревновательный и игровой элементы ребята на практике постигают те самые принципы честности и самосовершенствования, о которых говорим мы, взрослые, - отметил в ходе церемонии награждения первый заместитель руководителя областного Департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Смагулов. — В мае мы планируем проведение «открытого турнира», то есть принять участие в нем сможет любой желающий. Этот турнир станет самым масштабным из когда-либо проводившихся в нашем регионе».



    Теги:
    Спорт Костанайская область Образование Общество
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