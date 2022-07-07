7 Июля 2022 11:25

Студенты колледжей получили возможность зарабатывать во время обучения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Студентам государственных колледжей предоставлена возможность зарабатывать деньги, не отрываясь от учебы. В 2021-2022 учебном году тысячи студентов получили доход благодаря принятым законодательным нормам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Законодательные поправки позволяют студентам колледжей реализовывать продукцию собственного производства, выпускаемую в учебно-производственных мастерских и учебных хозяйствах. Разработчики изменений отмечают, что такая мера позволит мотивировать и повысить интерес студентов к учебе.

«В настоящее время в 97 из 444 государственных колледжей студенты уже реализовывают товары и услуги собственного производства. К примеру, продают приготовленные в стенах колледжей торты, хлебобулочные изделия, другую выпечку. Студенты, обучающиеся по специальности «Сварочное дело», во время практики изготавливают конструкции из железа и также выходят на рынок труда. Речь не идет о полном занятии предпринимательской деятельностью, а только о том, чтобы производимая во время производственного обучения и практики продукция могла реализовываться и пополнять бюджет колледжа. На эти средства можно приобретать те же электроды или металл для производственного обучения. Такая работа будет продолжена в других колледжах страны», – сообщила директор департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.