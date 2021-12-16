Студенты карагандинского вуза устроили перфоманс в честь Дня Независимости РК

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Студенты вывесили флаги Казахстана на балконах и окнах общежитий и исполнили песню «Атамекен». Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь МОН РК Молдир Абдуалиева, передает МИА «Казинформ».

Она отметила, что сегодня ректор КарГУ им.Букетова Нурлан Дулатбеков пришел к тем студентам, которые приняли решение остаться в общежитиях в праздничные дни. Руководитель вуза пообщался со студентами, принес торты, попил с детьми чай, рассказал о планах по дальнейшему развитию университета и послушал идеи и предложения. Студенты в ответ организовали такой перфоманс и сейчас публикуют патриотичные видео в своих социальных сетях.

Абдуалиева отметила, что пресс-службы университетов публикуют различные праздничные акции с участием студентов и администраций вузов. Создание праздничного настроения и комфортных условий являются приоритетом в работе университетов.