Студенты из Караганды стали победителями международной олимпиады

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Студенты Медицинского университета Караганды Жангул Женис и Асыл Аршкенов награждены дипломами победителей I Международной олимпиады по практическим навыкам «Виртуозы медицины». Участие в конкурсе приняли 14 команд из медвузов СНГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В состав жюри вошли высококвалифицированные специалисты, работающие в системе здравоохранения, эксперты ВОЗ и ЮНЕСКО.

Мероприятие было организовано Ташкентской медицинской академией.

Конкурсанты продемонстрировали практические навыки на таких станциях в симуляционном центре академии, как «Решение задачи на симуляторе (виртуальный пациент)», «Навыки оказания неотложной помощи на симуляторе» и «Демонстрация мануальных навыков».

Судьи состязаний единогласно высоко оценили знания и умения карагандинских студентов третьего курса академического бакалавриата «Сестринское дело».

Жангул Женис победила в номинации «Самый эрудированный», а Асыл Аршкенов стал лучшим в категории «Самый целеустремленный». В командном конкурсе они также вырвали победу у многочисленных соперников и стали «Самой экстраординарной командой».

«Одно могу сказать с уверенностью: победить было нелегко. Соперники были очень хороши и настроены исключительно на победу. Для меня самым сложным и самым запоминающимся стал этап, где мы работали с виртуальным пациентом», – признаётся Асыл Аршкенов.

По словам Жангул Женис, олимпиада – эта ещё одна возможность узнать много нового и интересного и набраться опыта.