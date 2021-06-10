Студенты из 10 стран обучаются в вузе СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Ректор Северо-Казахстанского университета им. М.Козыбаева (Kozybayev University) Ерлан Шуланов рассказал о достижениях вуза и качестве образования в учебном заведении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Е. Шуланов на брифинге региональной службы коммуникаций заявил, что 20 образовательных программ университета в этом году вошли в топ-10 лучших по стране, согласно республиканскому рейтингу «Атамекен».

«Этого невозможно было достичь без сильнейших педагогов. В этом году два наших преподавателя получили звания «Лучший преподаватель вуза» в Республике Казахстан: Татьяна Ратушная, доктор PhD, декан факультета инженерии и цифровых технологий, и Тоқтар Мұрат, доктор PhD, доцент кафедры агрономии и лесоводства. Они получили грант на продолжение своих научных исследований и прохождение зарубежной стажировки для повышения квалификации», - сообщил Е. Шуланов.

Он считает еще одним показателем качества высшего образования участие студентов в научных конкурсах и республиканских олимпиадах. Студенты вуза в республиканском конкурсе научно-исследовательских работ заняли второе и четыре третьих места. В республиканских олимпиадах по экономике и дошкольному обучению – третье общекомандное место. Стали призёрами международного конкурса на лучшую педагогическую разработку «Цифровые ресурсы образования».

«Говоря о качестве высшего образования, невозможно не сказать о наших научных достижениях. Исследования учёных вуза всегда ведутся по востребованным для региона темам. Одно из них - решение проблемы с выбросами сероводорода. Доцент кафедры химии Ирина Голодова в составе группы учёных Научно-технологического центра воды разработали способ очистки биопруда путем внесения определенного штамма микроводоросли хлореллы», - сказал Е. Шуланов.

Ректор вуза сообщил, что в этом году ожидают трудоустройство выпускников на уровне 92-93%. По его словам, востребованы выпускники медицинских специальностей. В прошлом году все шесть выпускников интернатуры нашли работу.

В этом году выпускаются 237 студентов, обучающихся по программе «Серпін». Е. Шуланов заверил, что каждый из них получает, как минимум, одно предложение от предприятий региона.

«Одним из ключевых показателей престижности вуза является наличие иностранных студентов. Мы можем заявить, что нам доверяют студенты из разных стран. Сегодня в бакалавриате обучаются 365 студентов из 10 государств. Наибольшее их количество приехало к нам из Индии – 258 человек, России- 37, Монголии - 34, Китая - 18 ребят. Шестеро обучаются в магистратуре. Образование в нашем вузе получают граждане Азербайджана, Германии, Грузии, Бангладеш, Кыргызстана, Узбекистана», - сказал Е. Шуланов.

В целом, количество студентов вуза увеличилось до 7,6 тысячи. В этом году заканчивают обучение 1840 студентов. Сейчас они сдают итоговую аттестацию и проходят заключительные этапы преддипломной практики.

В этом году выпускники будут получать диплом об окончании вуза собственного образца. По словам Е. Шуланова, уже разработали и утвердили дизайн. Диплом выполнен по международному стандарту. Соблюдены все степени защиты, присутствуют водяные знаки, нанесён логотип Kozybayev University.

«Осенью в университете планируется проведение Форума выпускников НАО «Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева «Ровесники Независимости», международный творческий фестиваль «Великая степь», посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан, международная научно-практическая конференция «Козыбаевские чтения – 2021» на тему: «Актуальные вопросы истории северного региона Казахстана: эволюция становления и развития государственности», - добавил Е. Шуланов.