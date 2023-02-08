Студенты и школьники Экибастуза будут учиться онлайн

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Экибастузские школьники и учащиеся колледжей вновь останутся на удаленке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации отдела образования Экибастуза, 8 февраля занятия в школах и колледжах пройдут в дистанционном формате. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп. 7 февраля из-за снижения параметров теплоподачи на ТЭЦ температура в школах и колледжах города также не соответствовала санитарным нормам.

Ранее сообщалось, что масштабный ремонт системы теплоснабжения проведут в Экибастузе. Глава государства поручил первому заместителю Премьер-Министра Роману Скляру и акиму Павлодарской области Асаину Байханову принять все необходимые меры для стабилизации температурного режима в квартирах горожан и на социальных объектах в Экибастузе.