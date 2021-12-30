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Студенты и преподаватели технического университета Караганды подарили детям новогоднее волшебство

30 Декабря 2021 07:28
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Студенты и преподаватели технического университета Караганды подарили детям новогоднее волшебство

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Новогодние подарки от молодёжной благотворительной организации КарТУ AQNIET и МА «Жас Орда» Карагандинского технического университета получили 185 ребят из малообеспеченных, неполных семей, а также дети с особыми потребностями, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Новый год – время исполнения самых заветных желаний. Под таким девизом мы провели ежегодную благотворительную акцию «Письмо Деду Морозу» и подарили волшебство 185 детям. Для этого ребёнок должен был написать письмо Деду Морозу, чтобы рассказать о своей мечте и о том, как он себя вёл весь год. Акция охватила детей из детских социальных учреждений, многодетных, неблагополучных и нуждающихся семей. В течение месяца волонтёры МБО AQNIET собирали письма. Очень многие дети написали, что помогали родителям, вели себя хорошо», – говорит председатель молодёжной ассоциации КарТУ «Жас Орда» Ильяс Смаилов.

В итоге собралось более 180 писем от детей из Караганды и из сёл Доскей и Коктас.

Волонтёры организовали сбор подарков, которые купили сотрудники, студенты, выпускники и руководство КарТУ, экс-волонтёры AQNIET, а также жители Караганды.

«Желания детей были разнообразны: от мягких игрушек, говорящих кукол и развивающих игр до тёплых зимних курток и обуви. Волонтёры во время акции превратились в сказочных персонажей. Абсолютно к каждому ребёнку с его желанным подарком пришли Дед Мороз и Снегурочка. Искренние улыбки детей и их родителей, слёзы радости – большое счастье и лучший новогодний подарок для волонтёров. Благодарим каждого неравнодушного человека за участие в нашей акции», – сказал Ильяс Смаилов.


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#Карагандинская область   #Вузы   #Благотворительность   #Караганда   #Новый год  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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