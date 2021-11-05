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Студенты 14 казахстанских колледжей соревнуются в профессиональном мастерстве

5 Ноября 2021 09:40
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Студенты 14 казахстанских колледжей соревнуются в профессиональном мастерстве

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В VI республиканском чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Kazakhstan 2021 за звание лучших борются студенты 14 колледжей Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Более 450 человек в возрасте до 22 лет из 17 регионов страны соревнуются по 30 основным и более 40 дополнительным компетенциям WorldSkills.

Чемпионат продлится до 10 декабря. Оценивают конкурсантов около 500 экспертов.

Соревнования по основным компетенциям проходят на базе 18 соревновательных площадок колледжей Нур-Султана, Алматы, Актау, Атырау, Кокшетау, Костаная, Караганды и Семея.

«3 ноября на площадке Карагандинского колледжа технологии и сервиса начались соревнования для 14 лучших представителей своих регионов по компетенции «Технология моды». В открытии конкурса приняли участие заместитель акима области Абзал Нукенов, представители управления образования и Учебно-методического центра развития образования, НАО «Талап», педагоги и студенты колледжей», – рассказала заместитель директора учебно-методического центра развития образования Карагандинской области Татьяна Нартова.

Стоит отметить, что движение WorldSkills зародилось в 1946 году. В 2014 году к нему присоединился Казахстан. Для повышения статуса сервисных и индустриальных профессий в стране с 2015-го ежегодно проводятся чемпионаты WorldSkills на региональном и республиканском уровнях с участием более 2 тысяч конкурсантов и экспертов. За эти годы национальная сборная Казахстана участвовала в шести международных чемпионатах в Бразилии, Швеции, ОАЭ, Венгрии, России, Австрии. В её копилке бронзовая медаль в компетенции «Веб-разработка».


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#Карагандинская область   #Образование  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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