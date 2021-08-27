+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: 27 °С
USD 425.37 EUR 500.66
RUB 5.75 CNY 65.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Студенты 1-2 курсов начнут обучение позже – Минобразования РК

27 Августа 2021 17:33
Поделиться:
Студенты 1-2 курсов начнут обучение позже – Минобразования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Студенты разных курсов начнут обучение в разное время. Об этом сообщил вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
20% учебных дисциплин  в колледжах будут преподавать дистанционно
Как будут обучаться контактные дети, рассказали в Минобразования РК Школы смогут проводить часть предметов в дистанционном формате Вузы могут перейти на дистанционный формат в случае ухудшения эпидситуации в Казахстане

«Для минимизации скопления студентов будет использован каскадный метод. То есть, учебный год начнется в зависимости от курса обучения. Например, для обучающихся 3-4 курсов с 1 сентября, а для 1-2 курсов и магистрантов - в течение сентября, но не позднее 30 сентября согласно утвержденному академическому календарю», - сказал Куаныш Ергалиев на брифинге в СЦК.

При этом на территории вуза, учебных корпусов, библиотеки и общежитий обязательно будет использоваться приложение Ashyq. В учебные здания будут допускаться студенты, у которых «зеленый» или «синий» статус.

Также при входе будет проверка термометром, обязательная обработка антисептиком. Будет обеспечен масочный режим.

Ранее К. Ергалиев рассказал о формате обучения в вузах. По его словам, по усмотрению вузов допускается смешанная форма обучения, т.е. лекции могут проводиться онлайн, а семинарские, лабораторные и практические занятия в офлайн режиме.


Подписывайтесь на наш канал:

#Образование   #Вузы   #МОН  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
20% учебных дисциплин  в колледжах будут преподавать дистанционно
Как будут обучаться контактные дети, рассказали в Минобразования РК
Школы смогут проводить часть предметов в дистанционном формате
Вузы могут перейти на дистанционный формат в случае ухудшения эпидситуации в Казахстане
Популярное
1 Установлены правила въезда казахстанцев в Узбекистан
2 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Костанае
3 В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по ЧС, замминистра внутренних дел - Президент РК
4 Возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области
5 Более 5 тыс. казахстанцев получат выплаты ко Дню закрытия Семипалатинского полигона
6 Приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов на станции Луговое
Читайте также
Требовать у студентов ПЦР-тесты запретили в Казахстане
Как будут учиться казахстанские студенты в новом учебном году
Установлены правила въезда казахстанцев в Узбекистан
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Костанае
В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по ЧС, замминистра внутренних дел - Президент РК
Возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области
Более 5 тыс. казахстанцев получат выплаты ко Дню закрытия Семипалатинского полигона
Приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов на станции Луговое
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив