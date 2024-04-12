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    18:50, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Студентов вузов могут перевести на дистанционное обучение в связи с паводками

    дистанционное обучение
    Фото: unsplash

    Вице-министр науки и высшего образования РК Талгат Ешенкулов озвучил возможность перевода студентов казахстанских вузов на дистанционное обучение в целях сохранения мест в общежитиях для пострадавших от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В случаях стихийного бедствия вузы могут отправить студентов на дистанционное обучение. Сейчас рассматривается вопрос перевода студентов на дистанционное обучение для дальнейшего проживания пострадавших жителей в общежитиях до восстановления поврежденных домов и завершения новых строительных работ, — сказал Талгат Ешенкулов на брифинге в СЦК.

    По его словам, сегодня только студенты 1-го вуза переведены на онлайн обучение, остальные продолжают учебный процесс в штатном режиме. Это Атырауский университет имени Х. Досмухамедова.

    — После всесторонней проработки будет принято соответствующее решение по переводу студентов остальных вузов на дистанционное обучение, — добавил вице-министр.  

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Миннауки и высшего образования РК Дистанционное обучение Студенты
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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