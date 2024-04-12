Студентов вузов могут перевести на дистанционное обучение в связи с паводками

Вице-министр науки и высшего образования РК Талгат Ешенкулов озвучил возможность перевода студентов казахстанских вузов на дистанционное обучение в целях сохранения мест в общежитиях для пострадавших от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В случаях стихийного бедствия вузы могут отправить студентов на дистанционное обучение. Сейчас рассматривается вопрос перевода студентов на дистанционное обучение для дальнейшего проживания пострадавших жителей в общежитиях до восстановления поврежденных домов и завершения новых строительных работ, — сказал Талгат Ешенкулов на брифинге в СЦК.

По его словам, сегодня только студенты 1-го вуза переведены на онлайн обучение, остальные продолжают учебный процесс в штатном режиме. Это Атырауский университет имени Х. Досмухамедова.