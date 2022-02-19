-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:52
-
-
-
-
-
-
Студентов столицы призывают пройти иммунизацию против КВИ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В вузах столицы проводятся информационно-разъяснительные встречи со студентами. Таковые прошли в Международном университете «Астана», колледже Казахского национального университета искусств и Медицинском университете «Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
В настоящее время в столице функционируют 15 университетов, в которых обучаются около 65 тысяч студентов.
Подобные встречи вызывают интерес у студентов, поскольку спикеры – успешные люди, имеющие свою роль и авторитет в сфере молодежной политики. В их числе - председатель детско-юношеской организации «Жас Улан», лауреат государственной премии «Дарын» Динара Садвакасова, исполнительный директор общественного фонда «Тәуелсіздік қырандары», предприниматель Сулейменов Олжас.
Во время прошедших встреч студентов призывали пройти вакцинацию и ревакцинацию, чтобы обезопасить здоровье свое и окружающих.
«Почти 75 % студентов и преподавателей уже прошли вакцинацию и должны получить повторную дозу вакцины от коронавируса. Мы продолжаем проводить разъяснительную работу о том, насколько важно пройти ревакцинацию. Кроме того, студенты интересуются проектами, которые реализуются в сфере молодежной политики», - сообщил руководитель отдела управления по вопросам молодежной политики Нур-Султана Акулан Тастемир.
- Врачи Актобе рассказали о послаблении карантина
- Почему важно вовремя проходить скрининг, пояснила столичный врач
- Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями откроют в Актобе
- Новый городской маршрут запустили в Нур-Султане
- Какие послабления ввели для казахстанцев с «синим» статусом
- Круглый стол на тему школьной медиации прошел в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана