Студентов столицы призывают пройти иммунизацию против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В вузах столицы проводятся информационно-разъяснительные встречи со студентами. Таковые прошли в Международном университете «Астана», колледже Казахского национального университета искусств и Медицинском университете «Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В настоящее время в столице функционируют 15 университетов, в которых обучаются около 65 тысяч студентов.

Подобные встречи вызывают интерес у студентов, поскольку спикеры – успешные люди, имеющие свою роль и авторитет в сфере молодежной политики. В их числе - председатель детско-юношеской организации «Жас Улан», лауреат государственной премии «Дарын» Динара Садвакасова, исполнительный директор общественного фонда «Тәуелсіздік қырандары», предприниматель Сулейменов Олжас.

Во время прошедших встреч студентов призывали пройти вакцинацию и ревакцинацию, чтобы обезопасить здоровье свое и окружающих.

«Почти 75 % студентов и преподавателей уже прошли вакцинацию и должны получить повторную дозу вакцины от коронавируса. Мы продолжаем проводить разъяснительную работу о том, насколько важно пройти ревакцинацию. Кроме того, студенты интересуются проектами, которые реализуются в сфере молодежной политики», - сообщил руководитель отдела управления по вопросам молодежной политики Нур-Султана Акулан Тастемир.