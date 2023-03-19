Студентов не заставляли голосовать - министр Саясат Нурбек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил о том, что студентов в этом году не заставляли голосовать на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы очень серьезно подошли к традиционной критике, что студентов заставляют организованно участвовать в выборах. Были даны серьезные инструкции всем ректорам, деканатам, кафедрам. Созданы специальные ситуационные центры, а также при министре создана специальная должность – омбудсмен по защите прав студентов. Им стала Айсулу Ерниязова. За эти полгода она уже лично познакомилась со всеми студентами, президентами студенческих организаций. Любой студент напрямую может к ней обратиться, если считает, что его права были ущемлены или оказывалось давление», - заявил министр Саясат Нурбек в ходе общения с журналистами.

Министр науки также отметил, что каждый студент делает свой выбор.

«Даже решениями советов в наших высших учебных заведениях агитация внутри университетов в этот раз не проводилась», - добавил Саясат Нурбек.

К слову, министр науки и высшего образования проголосовал на избирательном участке №11, расположенном в Национальной академической библиотеке.