Студентов для подготовки кадров по заявкам предприятий приняли колледжи Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Впервые в колледжах Акмолинской области в 2022-2023 учебном году осуществлен набор студентов для целевой подготовки кадров по заявкам предприятий - социальных партнеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Основным принципом целевой подготовки кадров являются обязательное прохождение практики на предприятии, с которым заключен договор и гарантированное трудоустройство обучающегося по завершению учебы.

Чтобы выполнить целевой госзаказ между колледжем и предприятием необходимо заключение двухстороннего договора, который предусматривает прохождение студентом практики на предприятии, обязательство по трудоустройству обучающегося и наличие у предприятий опыта работы по профилю деятельности на рынке труда не менее трех лет. Также предприятие должно иметь соответствующую базу для организации дуального обучения.

«Учитывая данные критерии, колледжами области была проведена работа по заключению двусторонних договоров с предприятиями-социальными партнерами. В итоге 23 колледжа области заключили договоры с более чем 120 предприятиями на 886 мест», - сказал заместитель руководителя управления образования Акмолинской области Валерий Гамазов.

Например,, Высший технический колледж города Кокшетау заключил договор с ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу» на 40 мест, из них 25 мест по специальности «Теплотехническое оборудование и системы теплоснабжения, квалификация «Техник-теплотехник» и 15 мест

по специальности «Монтаж и эксплуатация инженерных систем объектов ЖКХ», квалификация «Техник по монтажу и эксплуатации инженерных систем».

По словам и.о. руководителя Сельскохозяйственного колледжа села Катарколь Лилии Домбровской, их колледж обеспечивает целевую подготовку кадров по специальности «Ветеринария» по договору с областным управлением ветеринарии, ТОО «Жаксылык Агро», ИП «Зенченко» и ТОО «Атамекен АГРО».

«В новом 2023-2024 учебном году план приема на целевую подготовку кадров для предприятий в Акмолинской области составляет 500 мест по различным специальностям и квалификациям технического, технологического и сельскохозяйственного отраслей», - сообщили в ведомстве.