Студентка погибла и пять человек пострадали в аварии в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области пассажирская «Газель» вылетела с трассы. Погибла 16-летняя девушка, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Авария произошла примерно в 20 километрах от Петропавловска около двух часов дня 23-го апреля.

«В результате ДТП на месте происшествия погибла пассажирка 2005-го года рождения. В медицинские учреждения с различными телесными повреждениями доставлены пять человек. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». В рамках начатого досудебного расследования полицейским предстоит выяснить обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. Назначены необходимые экспертизы», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

Погибшая была студенткой колледжа, ехала домой на выходные дни.