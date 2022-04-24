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Студентка погибла и пять человек пострадали в аварии в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
24 Апреля 2022, 12:37
Студентка погибла и пять человек пострадали в аварии в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области пассажирская «Газель» вылетела с трассы. Погибла 16-летняя девушка, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Авария произошла примерно в 20 километрах от Петропавловска около двух часов дня 23-го апреля.

«В результате ДТП на месте происшествия погибла пассажирка 2005-го года рождения. В медицинские учреждения с различными телесными повреждениями доставлены пять человек. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». В рамках начатого досудебного расследования полицейским предстоит выяснить обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. Назначены необходимые экспертизы», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

Погибшая была студенткой колледжа, ехала домой на выходные дни.


Северо-Казахстанская область   ДТП   Происшествия  
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