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    13:10, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Студентка обокрала арендуемую квартиру в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержана 18-летняя студентка, подозреваемая в краже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

    В ходе расследования установлено, что девушка арендовала комнату в квартире у 35-летней женщины. Воспользовашись ее отутствием, студентка совершила кражу норковой шубы, кожаной куртки и трех пар обуви на общую сумму около 700 тысяч тенге.

    В отношении задержанной проводится досудебное расследование по статье «кража». Девушка призналась в содеянном, вещественные доказательства изъяты. Проводится проверка ее причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.





    Теги:
    МВД РК Астана Правоохранительные органы
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