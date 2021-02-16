Студентка обокрала арендуемую квартиру в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержана 18-летняя студентка, подозреваемая в краже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

В ходе расследования установлено, что девушка арендовала комнату в квартире у 35-летней женщины. Воспользовашись ее отутствием, студентка совершила кражу норковой шубы, кожаной куртки и трех пар обуви на общую сумму около 700 тысяч тенге.

В отношении задержанной проводится досудебное расследование по статье «кража». Девушка призналась в содеянном, вещественные доказательства изъяты. Проводится проверка ее причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.











