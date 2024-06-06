Студентка из Казахстана стала лучшей на конкурсе синхронных переводчиков в Китае

Казахстанка Акерке Асылбекова заняла первое место на 6-м конкурсе многоязычных синхронных переводчиков в Шанхайском Университете иностранных языков (Shanghai International Studies University) (КНР), передает корреспондент агентства Kaziform.

Всего по итогам конкурса первый приз выиграли 8 претендентов. Одна из 8-ми чемпионов – студентка из Астаны Акерке Асылбекова, показала исключительное мастерство в конкурсах китайско-русского и китайско-английского перевода. Акерке – первый иностранный студент, ставший чемпионом с момента организации конкурса многоязычного синхронного перевода в Шанхайском Университете иностранных языков.

Акерке в 2017 году выиграла грант на бакалавриат в Университете Фудань в Шанхае и поступила на учебу. В 2021 году защитила диплом, работала в МПЦ в Астане, в 2022 году поступила в магистратуру Шанхайского Университета иностранных языков по специальности переводчик китайского-русского-английского языков. Сейчас обучается на курсах в этом университете.

В конкурсе приняли частие 654 претендента из 72 университетов ряда стран. Из их числа 128 участников прошли в финал. Правила конкурса, в соответствии с правилами синхронного перевода Организации Объединенных Наций и других международных организаций, предусматривают синхронный перевод с 9 языков, а именно с арабского, французского, немецкого, японского, корейского, русского, испанского, английского и китайского.

В финале участники должны были в установленный срок вначале перевести текст на иностранном языке на китайский язык, затем оставшиеся два соперника должны были переведенный текст на китайском языке перевести на иностранный язык. Этот метод релейного перевода используется обычно в международных организациях.

В ходе конкурса не только проверялись переводческие способности участников, но также имитировались сценарии реального перевода для испытания психологического состояния и физической выносливости.

Конкурс организуется совместно Конфедерацией институтов перевода международных университетов (CIUTI) и Комитетом перевода Китайской ассоциации переводчиков (ТАС). В составе жюри были директор отдела управления конференциями Совета ООН в Женеве Рима Аль-Чих (Rima Al-Cheeh), президент Международного совета институтов перевода (CIUTI) Барт Дефранк (Bart Defrank) и другие руководители международных организаций. Они вручили победителям сертификаты и призы.