Студентка ЕНУ выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Студентка 2 курса факультета социальных наук ЕНУ им.Л.Н.Гумилева Нинель Аблаева выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу среди юниоров. Она признана лучшей в весовой категории 57 кг и защитила звание мастера спорта международного класса. В чемпионате мира участвуют свыше 600 спортсменов из 55 стран, передает МИА «Казинформ».





Студентка ЕНУ Нинель Аблаева в очередной разпринесла золотую медаль в копилку сборной нашей страны. Она показала лучший результат - 400 кг в трех упражнениях: присед 155 кг, жим - 82,5 кг, тяга - 162,5 кг и защитила звание мастера спорта международного класса.

В прошлом году Нинель Аблаева завоевала две золотые медали чемпионата по пауэрлифтингу. Спортсменка занимается пауэрлифтингом около 2 лет. До этого она 4 года увлекалась рукопашным боем. Была призером Казахстана, серебряным призером мира и чемпионом Азии, имеет звание мастера спорта, а также звание КМС по рукопашному бою.

Чемпионат мира по пауэрлифтингу проходит в румынском городе Клуж-Напоке. В нем принимают участие спортсмены от 14 до 23 лет.