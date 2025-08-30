Студенты запустили метеоспутник в Алматинской области

В Satbayev University состоялась научная экспедиция по запуску студенческого метеоспутника формата 1U AlfaSat-SU.

Организатором экспедиции выступила Национальная научная лаборатория коллективного пользования информационных и космических технологий Satbayev University при участии КазНУ им. аль-Фараби. Эксперимент состоялся в конце августа года в поселке Акши Илийского района Алматинской области и стал важным шагом в развитии спутниковых технологий в Казахстане.

Фото: Миннауки и высшего образования

Был использован метеоспутник AlfaSat-SU, который имеет потенциал для применения в военных задачах, включая обеспечение низковысотных полетов, расчет баллистических траекторий и оптимизацию систем связи. Метеоспутник был оснащен датчиками температуры, давления и влажности и собирал метеорологические данные. Спутник поднялся до 6,5 километров и успешно вернулся на землю с помощью парашюта.

Запуск позволил не только собрать уникальные данные и сопоставить их с результатами компьютерного моделирования, но и стал важной практической школой для студентов, осваивающих спутниковые технологии. Полученные данные будут использованы в образовательных программах и станут основой для будущих научных публикаций и грантовых исследований.