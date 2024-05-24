Студенты Калифорнийского университета и Гарвардского колледжа снова протестуют

В США продолжаются пропалестинские протесты студентов в Калифорнийском университете и Гарварде с осуждением гибели гражданского населения в Газе в ходе продолжающейся войны между Израилем и ХАМАСОМ, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на NBC News.

В четверг администрация Калифорнийского университета вновь столкнулась с пропалестинскими протестующими из числа своих студентов в городском районе Вествуд.

Полиция западного побережья Лос-Анджелеса была приведена в высокую степень готовности, организованы дежурные патрули. Пострадала одна полицейская машина, у которой было порезано колесо.

На внешней стороне учебного корпуса были сделаны надписи, которые впереводе с арабского языка означали «Восстание».

Высокопоставленные руководители Калифорнийского университета сделали заявление о том, что не потерпят создание лагерей. Демонстранты были проинформированы, что, если они не разойдутся, им грозит арест и возможное дисциплинарное взыскание.

Ранее, 30 апреля власти разогнали недельный лагерь студентов в Калифорнийском университете, более 200 человек были арестованы.

Аналогичная ситуация возникла в Гарвардском колледже. Помимо протеста против гибели гражданского населения в Газе, студенты осудили исключение 13 учащихся, которые принимали участие в предыдущем пропалестинском протесте.

Помимо отчисленных, еще 5 студентов были отстранены от учебы, а более 20 получили испытательный срок.

Ситуацию по протестам в студенческой среде прокомментировал агентству «Казинформ» вице-президент Евразийского Центра США Ральф Винни.

Эксперт отметил, что беспокойство в университетских городках вызывает то, что люди имеют право протестовать, и это вроде как правильно - высказывать свое недовольство и поощрять диалог, но в то же время имеет место высказывания антисемитского характера в адрес других студентов – евреев.

Все студенты имеют право на спокойное обучение. Никто не имеет право препятствовать посещению занятий, подготовке к выпускному, иметь возможность пройти через центральный двор, не опасаясь какого-либо насилия.

Это те проблемы, которые необходимо решать, и в настоящее время видно, что администрации учебных заведений предпринимают все больше мер по недопущению срыва учебного процесса.

Р.Винни считает, что полиция действует гуманно, так как многие протестующие из студенческой среды не понесли ответственности в США.