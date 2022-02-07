Студентам повысят стипендии в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сентябре этого года последует еще одно повышение размера стипендии студентам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймгамабетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В соответствии с поручением Президента увеличены стипендии у студентов вузов. К примеру, у докторантов за последние два года стипендия выросла с 82 тыс. до 170 тыс. тенге. В сентябре этого года последует еще одно повышение размера стипендии», - написал Асхат Аймагамбетов.
Глава МОН РК добавил, что количество государственных образовательных грантов для обучения в вузе было увеличено на 5000. На столько же число грантов возрастет и в этом году.
«При присуждении грантов мы делаем акцент не только на «merit based», но и на «need based». К примеру, впервые введены квоты для детей из многодетных семей – 5% от общего количества грантов, для детей из неполных семей – 1% образовательных грантов», - пояснил Асхат Аймагамбетов.
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