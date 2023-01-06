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Студентам медвузов будут ежегодно повышать стипендии до 20% в Казахстане

6 Января 2023, 09:46
Студентам медвузов будут ежегодно повышать стипендии до 20% в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году в целях реализации поручения Главы государства планируют увеличить количество грантов резидентуры за счет республиканского бюджета до 2500, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По поручению Президента и партии «Аманат» значительно увеличена стипендия студентам медвузов. Для бакалавриата - почти в 2 раза, у интернов - на 25%, у резидентов, магистрантов, докторантов – на 15% в 2021 году.

«До 2025 года планируется ежегодное увеличение стипендии на 15% и 20%. Это послужит дополнительным импульсом для хорошей учебы и привлечет сильных абитуриентов в наши вузы», - говорит директор департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения РК Даулет Алдынгуров.

По его словам, Министерством здравоохранения с 2021 года внедрено распределение грантов в резидентуре на основе заявок регионов. Это позволяет качественно проводить кадровую политику системы здравоохранения.

В прошлом году за счет республиканского бюджета выделено 4700 образовательных грантов, из них 1500 грантов для резидентуры. Также проведена работа по разработке 21 профстандарта. В 2023 году планируется еще разработать и актуализировать 36 профстандартов.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил повысить размер стипендии студентам, обучающимся в медицинских вузах.


Фото из открытых источников


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