Студентам Казахстана изменили правила выплаты стипендий
Правительство Казахстана внесло изменения в Правила назначения, выплаты и размеров государственных стипендий. Новые нормы вступают в силу 15 августа 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.
Главное изменение касается порядка назначения и выплаты стипендий. Теперь обмен данными между вузами и оператором будет осуществляться через цифровую систему «Единая платформа высшего образования».
Согласно новым правилам, организации высшего и послевузовского образования должны не позднее 12 числа каждого месяца передавать через платформу сведения о студентах, имеющих право на получение стипендии. В систему будут загружаться результаты экзаменационной сессии, категория получателя и реквизиты банковского счета. Если 12-е число выпадает на выходной день, срок переносится на ближайший рабочий.
После получения информации оператор в течение пяти рабочих дней формирует заявку на финансирование и направляет ее в уполномоченные государственные органы. Они, в свою очередь, после проверки соответствия студентов требованиям перечисляют средства оператору в течение трех рабочих дней.
Ответственность за достоверность сведений возлагается на вузы. Если из-за некорректных данных студенту будет ошибочно перечислена стипендия, образовательная организация должна обеспечить возврат неправомерно выплаченных средств.
Также постановлением утверждены размеры государственных стипендий.
Постановление Правительства вводится в действие 15 августа 2026 года.
Ранее были опубликованы списки обладателей международной стипендии «Болашак».