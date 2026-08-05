Студентам Казахстана изменили правила выплаты стипендий

Правительство Казахстана внесло изменения в Правила назначения, выплаты и размеров государственных стипендий. Новые нормы вступают в силу 15 августа 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Главное изменение касается порядка назначения и выплаты стипендий. Теперь обмен данными между вузами и оператором будет осуществляться через цифровую систему «Единая платформа высшего образования».

Согласно новым правилам, организации высшего и послевузовского образования должны не позднее 12 числа каждого месяца передавать через платформу сведения о студентах, имеющих право на получение стипендии. В систему будут загружаться результаты экзаменационной сессии, категория получателя и реквизиты банковского счета. Если 12-е число выпадает на выходной день, срок переносится на ближайший рабочий.

Графика: Kazinform/Nano Banana

После получения информации оператор в течение пяти рабочих дней формирует заявку на финансирование и направляет ее в уполномоченные государственные органы. Они, в свою очередь, после проверки соответствия студентов требованиям перечисляют средства оператору в течение трех рабочих дней.

Ответственность за достоверность сведений возлагается на вузы. Если из-за некорректных данных студенту будет ошибочно перечислена стипендия, образовательная организация должна обеспечить возврат неправомерно выплаченных средств.

Также постановлением утверждены размеры государственных стипендий.

Постановление Правительства вводится в действие 15 августа 2026 года.

Ранее были опубликованы списки обладателей международной стипендии «Болашак».