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Студентам без интернета дадут возможность жить в общежитиях
27 Августа 2020 15:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Студентам из сел без интернета дадут возможность жить в общежитиях. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Там, где вообще нет интернета и нет возможности обучаться, мы дали студентам возможность приехать в наши общежития и обучаться», - сказал Асхат Аймагамбетов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.
Глава Минобразования добавил, что отечественные вузы в этом вопросе уже получили поручения и рекомендации.
«Для них (студентов - прим. авт.) также будут готовить специальные программы и возможности для обучения и проживания в стенах общежития», - добавил Асхат Аймагамбетов.
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