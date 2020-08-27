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Студентам без интернета дадут возможность жить в общежитиях

27 Августа 2020 15:25
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Студентам без интернета дадут возможность жить в общежитиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Студентам из сел без интернета дадут возможность жить в общежитиях. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Там, где вообще нет интернета и нет возможности обучаться, мы дали студентам возможность приехать в наши общежития и обучаться», - сказал Асхат Аймагамбетов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Глава Минобразования добавил, что отечественные вузы в этом вопросе уже получили поручения и рекомендации.

«Для них (студентов - прим. авт.) также будут готовить специальные программы и возможности для обучения и проживания в стенах общежития», - добавил Асхат Аймагамбетов.


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#Образование   #Вузы   #Интернет   #МОН  
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Автор:

Серик Сабеков

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