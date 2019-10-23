Студентам Актау предложили пройти вакцинацию против гриппа и ОРВИ

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Конференция для студентов по темам профилактики гриппа, острых респираторных заболеваний и пневмококковой инфекции проведена в Актау Мангистауским областным центром проблем формирования здорового образа жизни, передает МИА «Казинформ».

Во встрече со студентами Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга участвовали представители областного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, областной детской больницы, частной клиники «Сенім».





Врачи напомнили, что с 1 октября в регионе начался эпидемиологический сезон острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и гриппа 2019-2020 годов. По словам представителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, до начала нового сезона в регионе зарегистрировано 18 693 случая ОРВИ и гриппа.





Представители центра ЗОЖ проинформировали, что в сентябре 2019 года для закупа вакцины против гриппа из местного бюджета было выделено 39 млн. 015 тыс. 900 тенге, приобретено 45 000 доз вакцины «Гриппол плюс» российского производства.





Врачи рассказали о первых симптомах гриппа и ОРВИ, пневмококковой инфекции и призвали студентов пройти вакцинацию против инфекционных заболеваний.

Представители центра ЗОЖ раздали преподавателям и студентам университета печатные материалы по профилактике заболеваний, о которых говорилось на конференции.







