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Студентам Актау предложили пройти вакцинацию против гриппа и ОРВИ
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Конференция для студентов по темам профилактики гриппа, острых респираторных заболеваний и пневмококковой инфекции проведена в Актау Мангистауским областным центром проблем формирования здорового образа жизни, передает МИА «Казинформ».
Во встрече со студентами Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга участвовали представители областного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, областной детской больницы, частной клиники «Сенім».
Врачи напомнили, что с 1 октября в регионе начался эпидемиологический сезон острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и гриппа 2019-2020 годов. По словам представителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, до начала нового сезона в регионе зарегистрировано 18 693 случая ОРВИ и гриппа.
Представители центра ЗОЖ проинформировали, что в сентябре 2019 года для закупа вакцины против гриппа из местного бюджета было выделено 39 млн. 015 тыс. 900 тенге, приобретено 45 000 доз вакцины «Гриппол плюс» российского производства.
Врачи рассказали о первых симптомах гриппа и ОРВИ, пневмококковой инфекции и призвали студентов пройти вакцинацию против инфекционных заболеваний.
Представители центра ЗОЖ раздали преподавателям и студентам университета печатные материалы по профилактике заболеваний, о которых говорилось на конференции.
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