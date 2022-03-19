Студента-закладчика наркотиков задержали в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 19-летний студент задержан с 13 свёртками, в которых были больше 12 грамм синтетического порошкообразного вещества, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области из оперативных источников поступила информация о том, что молодой человек занимается распространением запрещённых веществ», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Болат Нурсеитов, заместитель начальника департамента, добавил, что в ходе специальных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан.

«Им оказался 19-летний студент одного из учебных заведений города Павлодара. У молодого человека изъяты 13 свёртков с порошкообразным веществом, которые по заключению экспертизы являются синтетическими наркотиками весом свыше 12 грамм», - отметил Б. Нурсеитов.

По этому факту проводится досудебное расследование по статье 297 части 2 УК Республики Казахстан. Подозреваемый содержится под стражей, сообщил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области.

«Отрабатывается версия, по которой подозреваемый через интернет устроился курьером в один из наркомагазинов. Бесконтактным способом злоумышленник забирал оптовые закладки, фасовал их дома на разовые дозы и распространял на территории города, оборудуя тайники», - отметили в ДП со ссылкой на Б. Нурсеитова.