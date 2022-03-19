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    10:36, 19 Март 2022 | GMT +6

    Студента-закладчика наркотиков задержали в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 19-летний студент задержан с 13 свёртками, в которых были больше 12 грамм синтетического порошкообразного вещества, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области из оперативных источников поступила информация о том, что молодой человек занимается распространением запрещённых веществ», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Болат Нурсеитов, заместитель начальника департамента, добавил, что в ходе специальных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан.

    «Им оказался 19-летний студент одного из учебных заведений города Павлодара. У молодого человека изъяты 13 свёртков с порошкообразным веществом, которые по заключению экспертизы являются синтетическими наркотиками весом свыше 12 грамм», - отметил Б. Нурсеитов.

    По этому факту проводится досудебное расследование по статье 297 части 2 УК Республики Казахстан. Подозреваемый содержится под стражей, сообщил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области.

    «Отрабатывается версия, по которой подозреваемый через интернет устроился курьером в один из наркомагазинов. Бесконтактным способом злоумышленник забирал оптовые закладки, фасовал их дома на разовые дозы и распространял на территории города, оборудуя тайники», - отметили в ДП со ссылкой на Б. Нурсеитова.


    Теги:
    Борьба с наркотиками Правоохранительные органы Павлодарская область
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