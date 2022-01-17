Студента, спасшего ребенка при беспорядках, могут поощрить

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Минздраве РК прокомментировали поступок студента Астанинского медицинского университета, который спас ребенка и получил ранение при беспорядках в Шымкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Какая поддержка была оказана студенту Астанинского медицинского университета, который спас ребёнка и получил ранее при беспорядках в Шымкенте? Альянс студентов просил обратить внимание ведомства на этот факт», - прозвучал вопрос от журналиста.

«На сегодняшний день руководство университета, декан на постоянной связи со студентом. Он амбулаторно получает лечение. Университетом инициирована психологическая поддержка. После 6 февраля, когда начнутся занятия, будет решаться вопрос о его поощрении», - прокомментировала руководитель управления контроля и надзора за объектами питания, воспитания и образования КСЭК Минздрава РК Марал Рахимжанова.

Напомним, Альянс студентов Казахстана сообщил редакции о студенте Астанинского медицинского студента, который 5 января в Шымкенте спас ребенка и получил ранение в ногу во время беспорядков.