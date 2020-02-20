Студента колледжа задержали за распространение синтетических наркотиков в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Студент колледжа города Актобе задержан за незаконное хранение синтетических наркотиков с целью сбыта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции области.

Полицейским поступила оперативная информация о том, что в Актобе молодой человек занимается распространением наркотиков. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый.

«16 февраля во дворе многоэтажного дома по проспекту Мира задержан студент третьего курса колледжа Актобе, у которого при наружном досмотре в кармане куртки изъяли полиэтиленовый сверток с наркотическим веществом весом 3,85 грамма. В ходе следственных действий полицейские обнаружили наркотайники (закладки) с содержимым веществом наркотического происхождения в виде порошка желтого цвета общим весом 3,49 грамма. По данному факту начато досудебное расследование по уголовной статье «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств», - сказал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

В департаменте полиции Актюбинской области напомнили, что с 11 января установлена уголовная ответственность за распространение ссылок на интернет-сайты, пропагандирующие и реализующие наркотики.

«В Уголовном кодексе введена новая статья 299-1, устанавливающая уголовную ответственность за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков. Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. В том случае, если это преступление будет совершено группой лиц, неоднократно, с использование СМИ или электронных информационных ресурсов, с использованием служебного положения, наказание устанавливается в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет», - отметил начальник отдела УПН ДП Асхат Аскаров.