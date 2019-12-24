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Студента из Сомали задержали в столичном аэропорту с чужим паспортом

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Декабря 2019, 17:00
Студента из Сомали задержали в столичном аэропорту с чужим паспортом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Нурсултан Назарбаев при проведении пограничного контроля в отношении рейса №КС-921 сообщением «Нур-Султан - Франкфурт», был выявлен гражданин Республики Сомали, который пытался пересечь государственную границу РК, предъявив паспорт гражданина Королевства Нидерланды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Внимание пограничного наряда вызвала несхожесть черт лица гражданина Республики Сомали с фотографией в паспорте, после того как документ был изучен более углубленно, выяснилось, что паспорт действительно не принадлежит предъявителю.

В ходе дополнительной проверки и установления истинного мотива попытки незаконного пересечения государственной границы установлено, что он является студентом одного из учебных заведении нашей страны. Прилетел на территорию Казахстана в октябре, но в связи с тем, что его казахстанская виза была просрочена, он решил использовать паспорт своего друга, который также является студентом.

Гражданина Республики Сомали планируется привлечь к административной ответственности.

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