Студент занимался продажей несуществующих билетов на концерт в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайские полицейские задержали 18-летнего студента, который обманным путем занимался продажей электронных сигарет и билетов на концерт популярной казахстанской группы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общий ущерб составил более 100 тыс. тенге. В социальной сети Instagram под своим ником 18-летний парень выставлял объявление о продаже одноразовых электронных сигарет и билетов на концерт популярной группы. После получения денежных средств он не выходил на связь.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий нашими сотрудниками установлен и задержан житель Костаная, который посредством социальных сетей занимался мошенничеством. Под предлогом продаж электронных сигарет и билетов на концерт популярной группы деньги получал на чужую банковскую карту, которую приобрел у парня в районе торгового центра за 30 000 тенге. Начато досудебное расследование по факту мошенничества (по статье 190 части 2 пункту 4 УК РК)», – поясняет старший оперуполномоченный отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

В настоящий момент проводятся следственно-оперативные мероприятия по выявлению аналогичных фактов. Полицейские призывают костанайцев быть более бдительными. Если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.