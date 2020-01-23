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Студент выпрыгнул из окна шестого этажа вуза в Кокшетау

23 Января 2020 15:50
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Студент выпрыгнул из окна шестого этажа вуза в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 19-летний студент спрыгнул с высоты шестого этажа КГУ им. Ш. Уалиханова в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В соцсетях уже появилось видео, на котором запечатлено, как парень свисает из окна, а находящиеся рядом люди пытаются помешать ему упасть, держа за ноги.

В департаменте полиции Акмолинской области подтвердили, что 19-летний студент выпрыгнул из окна шестого этажа вуза, после чего был госпитализирован.

Как уточнили в пресс-службе управления здравоохранения региона, вызов по поводу падения парня с шестого этажа поступил на номер «103» 23 января в 13.19. Пострадавший был доставлен в приемное отделение многопрофильной областной больницы.

«Состояние у него средней степени тяжести. Госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии, диагноз «падение с высоты, перелом скулоорбитального комплекса», из сопутствующих – «ушиб грудной клетки и ушиб легкого», - прокомментировал ситуацию Казинформу заместитель директора многопрофильной областной больницы Дмитрий Чайков.

Полицейские уточнили, что на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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Автор:

Оксана Матасова

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